PSG : Le premier Ballon d'Or de Mbappé dès 2021 ?

Phénoménal au match aller, Kylian Mbappé sera de nouveau attendu au tournant ce mardi soir lors du choc entre le PSG et le Bayern Munich.

En l’absence de Mauro Icardi, l’international tricolore devrait occuper la pointe de l’attaque du Paris Saint-Germain, comme à l’Allianz Arena. Et comme il y a une semaine, Kylian Mbappé tentera de profiter des espaces laissés dans le dos de la défense du Bayern Munich pour briller et permettre aux Parisiens de se qualifier pour les quarts de finale. En cas de nouvelle grosse prestation individuelle, Kylian Mbappé s’imposerait doucement mais surement comme l’un des favoris au prochain Ballon d’Or, en concurrence avec Robert Lewandowski, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Interrogé par Le Parisien, Jean-Pierre Papin estime que Kylian Mbappé a véritablement sa carte à jouer alors qu’il répond présent dans les grands rendez-vous avec le PSG et avec l’Equipe de France.

« Je ne sais pas s’il est le grand favori mais on peut dire qu’il est sur la bonne route, même si la saison est encore longue jusqu’en décembre. Mais s’il garde le rythme, il ne sera vraiment pas loin. Si le vote avait lieu aujourd’hui, il ne serait pas loin de faire l’unanimité. Aujourd’hui, il est en avance sur les autres » explique l’ancien buteur de l’Olympique de Marseille et de l’AC Milan, qui a remporté le Ballon d’Or en 1991. De son côté, le quotidien francilien pense que Neymar aussi peut avoir son mot à dire pour cette distinction individuelle… à condition de continuer à briller en Ligue des Champions. « En cas de qualification en demi-finale de la Ligue des champions, Mbappé et Neymar ne feraient donc qu’un pas supplémentaire vers ce Ballon d’or. Pour l’assurer, il faudra continuer à être décisif. En demi-finale, un autre concurrent, peu évoqué, pourrait se présenter sur leur route : Kevin De Bruyne ». Les prétendants ne manquent pas et si Neymar et Mbappé veulent croire en leurs chances, une seule option : qualifier le PSG.