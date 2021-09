PSG : Le plan B derrière Pogba, c'est une grosse surprise

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG rêve de Paul Pogba. Si ce n'est pas possible, son plan B est son ancien joueur, Christopher Nkunku.

Habitué malheureusement à perdre ses jeunes joueurs prometteurs faute de pouvoir profiter d’un temps de jeu suffisant, le PSG voit partir de nombreux éléments vers l’Allemagne. Bien évidemment, le parcours de ces « Titis » est scruté de près, tant le club francilien et le bassin parisien regorgent de talents, avec la crainte de voir des joueurs littéralement exploser après leur départ à l’étranger. C’est par exemple le cas de Kinglsey Coman, qui fait désormais les beaux joueurs du Bayern Munich. La Bundesliga est une terre d’élevage pour les anciens du centre de formation du Paris SG, et Christopher Nkunku est parmi ceux qui en profitent pour hausser leur niveau et franchir un cap dans leur carrière. Le milieu offensif, qui avait pendant plusieurs années tenu un rôle de joker au sein des stars parisiennes, s’est imposé au RB Leipzig. La pépinière de l’ex-Allemagne de l’Est avait déboursé 13 millions d’euros pour le faire venir du PSG en 2019. Et personne ne regrette ce choix.

Un prix doublé depuis son départ ?

Le triplé pour Christopher Nkunku face à Manchester City ! 🎩#UCL pic.twitter.com/HYoCcxCHRJ — Actu Foot (@ActuFoot_) September 15, 2021

Après un temps d’adaptation, le natif de Lagny est parti pour une grosse saison avec Leipzig, à l’image de son triplé réalisé il y a quelques jours sur la pelouse de Manchester City en Ligue des Champions, même si cela n’a pas empêché la lourde défaite de son équipe. Une performance qui a tout de même mis la puce à l’oreille aux Citizens, attentifs au niveau de jeu du Français selon Sport Witnesss. Mais le média anglais va plus loin, affirmant que plusieurs clubs s’intéressent au milieu de terrain offensif, dont le Bayern Munich et… le PSG. Les Parisiens, qui rêvent de se payer Paul Pogba quand il sera libre, ont un plan B qui se nomme Christopher Nkunku. L’idée de le faire revenir serait en tout cas retenue dans le staff parisien, pour qui leur ancien joueur a beaucoup plus d’attrait qu’il n’en avait il y a 2-3 ans de cela. Reste à savoir si le défi va tenter un Nkunku qui pourrait être très sollicité s’il continue sur cette lancée. Surtout que niveau prix, ce n’est pas pour 13 millions d’euros que le PSG pourrait récupérer son ancien joueur, mais plutôt pour le double.