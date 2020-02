PSG : Le plan à 75 ME du Barça pour faire venir Neymar

Dans : PSG.

Neymar fait toujours rêver le FC Barcelone, qui essaye encore et toujours de trouver une combine financière pour se payer le Brésilien.

Le FC Barcelone ne s’en cache plus. Après l’échec des négociations avec le PSG l’été dernier, le club catalan rêve de faire venir Neymar l’été prochain. La situation est tendue. D’un côté, le Paris SG a réussi à inverser la tendance et retrouve un Neymar performant et désireux de briller avec le champion de France. De l’autre, le Barça se rend compte que ses options offensives sont limitées et que si Lionel Messi n’est pas dans un bon soir, il manque clairement un Neymar pour aller chercher des résultats. Dans le même temps, le FC Barcelone est limité sur le plan financier, après de nombreux investissements aussi coûteux que peu rentables sur le plan sportif. C’est le cas avec un joueur qui pourrait servir de monnaie d’échange selon Mundo Deportivo.



Le journal catalan affirme que les dirigeants barcelonais sont désormais prêts à pousser Philippe Coutinho vers le PSG, afin de faire baisser le prix réclamé par Nasser Al-Khelaïfi pour Neymar. La valeur de l’ancien trublion de Liverpool désormais prêté au Bayern Munich, aurait en tout cas été revu nettement à la baisse, pour passer de 120 ME à 75 ME. Une sacrée ristourne pour un joueur que le FC Barcelone avait tout de même payé 160 ME en janvier 2018. Mais depuis, le Brésilien a clairement disparu des radars, et son prêt en Allemagne n’est pas convaincant au point de provoquer son achat par le club bavarois. Le voilà donc désormais poussé à être une monnaie d’échange pour faire venir Neymar, mais il n’est pas certain du tout que le PSG l’entende de cette oreille.