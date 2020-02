PSG : Le phénomène Cherki arrive, Tuchel alerte ses défenseurs

Dans : PSG.

Grandissime favori du choc de la 24e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se méfie de l’Olympique Lyonnais. Et notamment de son nouvel atout offensif.

Secoué en fin de rencontre à Nantes (2-1) mardi, le Paris Saint-Germain s’est fait une petite frayeur. Une sorte de rappel à l’ordre pour les Parisiens qui, malgré leur suprématie dans le championnat français, n’ont pas le droit au moindre relâchement. C’est pourquoi Thomas Tuchel maintient son groupe sous pression et ne prend aucun adversaire à légère, à commencer par l’Olympique Lyonnais. En effet, l’entraîneur parisien se méfie des qualités offensives de son futur adversaire dimanche soir au Parc des Princes. L’Allemand a bien étudié les Gones et sait que le tout jeune Rayan Cherki (16 ans) est un élément à surveiller de près.

« On a vu qu'il avait beaucoup de talent, a confié le coach parisien face aux médias. Il est très fort, il a beaucoup de confiance et il l'a montré. C'est nécessaire que de jeunes joueurs aient la possibilité de jouer. Il est décisif depuis quelques matchs maintenant. C'est un grand atout pour Lyon donc il faudra bien défendre et être attentifs. Mais on ne joue pas contre lui. On joue contre une équipe. On doit défendre tous ensemble. » Si le champion de France se méfie, c’est que le prodige lyonnais commence vraiment à se faire un nom en Ligue 1.