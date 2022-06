PSG : Le père de Neymar met le feu au mercato

Dans : PSG.

Neymar ne pense pas une seconde à bouger du Paris SG cet été. En revanche, son père a pris son téléphone pour appeler le Real Madrid.

Au coeur d’une révolution qui n’a pas encore officiellement démarré, le Paris SG rêve de faire un grand coup de balai dans son effectif. Cela concerne une dizaine de joueurs, et pas forcément que des remplaçants. Des éléments comme Leandro Paredes ou Idrissa Gueye peuvent très bien prendre la porte en cas d’offre intéressante, tant le PSG a l’ambition de renouveler son effectif avec des joueurs choisis par Luis Campos. Parmi ceux qui entrevoient la porte de sortie, se trouve Neymar notamment. L’international brésilien a signé il y a un an une prolongation longue durée, et a fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de quitter le PSG. Rares sont les clubs à pouvoir se payer son salaire tout en lui faisant confiance pour retrouver son meilleur niveau. A 30 ans, il a parfois semblé au bout du rouleau physiquement, et ne fait clairement plus les mêmes différences qu’à son arrivée à Paris.

L'Emir du Qatar n'en peut plus de Neymar

Ainsi, l’Emir du Qatar ne lui octroie clairement plus le totem d’immunité, et le PSG est visiblement tenté à l’idée de faire de la place dans son escouade offensive, tout en libérant une grosse partie de sa masse salariale. Et si Neymar affirme qu’il va passer un été tranquille pour se préparer à la reprise avec le champion de France en vue de la Coupe du monde au Qatar, son père a bien compris le message. Neymar Pai, qui a révélé à de nombreuses reprises ne jamais avoir été favorable à un transfert de son fils de Barcelone au Paris SG en 2017, oeuvre désormais pour son départ de la France.

C’est ce que révèle Defensa Central, un média madrilène très proche de Florentino Pérez. Ainsi, sans forcément que Neymar n’envisage réellement de faire le grand saut, un de ses anciens représentants a, avec l’accord de son père, décroché son téléphone pour contacter le président du Real Madrid. L’idée était de savoir tout simplement si une arrivée de Neymar à la Maison Blanche, après l’échec dans le dossier Kylian Mbappé, était envisageable. Selon le média madrilène, la conversation n’a duré que quelques minutes, et Pérez a écouté la proposition par souci de politesse plus que par intérêt. La réponse a été négative.

Le Real Madrid ne donne pas suite

Le Real Madrid, qui avait tenté de recruter Neymar en 2013 lors de son arrivée en Europe, a parfois été cité pour récupérer l’ancien barcelonais. Mais pas au point de payer un transfert salé avec un joueur encore sous contrat pour longtemps avec le PSG. De plus, le champion d’Europe en titre estime pouvoir trouver mieux sur le plan de l’animation offensive, même si le départ d’Isco et le vieillissement des cadres doit être compensé au mercato. En tout cas, si Neymar ne se voit pas ailleurs qu’à Paris dans les années à venir, ce n’est pas le cas de son entourage, qui était prêt à trahir le Barça pour redonner un nouveau souffle à la carrière du Brésilien.