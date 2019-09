PSG : Le père de Neymar est un mac, il a adoré la banderole

Dans : PSG, Ligue 1.

Si Neymar a été copieusement sifflé pour son retour au Parc des Princes, il n’a pas été le seul à être ciblé.

Son père en a pris pour son grade avec notamment une banderole qui lui était destinée, l’invitant à aller vendre son fils dans le quartier des prostitués de Rio de Janeiro. Une attaque qui démontre que les supporters parisiens ont bien compris que l’un des problèmes de Neymar était son clan, et notamment son père qui continue de mettre le feu en annonçant des négociations toujours en cours entre le PSG et le FC Barcelone par exemple. Et c’est bien le problème selon Ludovic Obraniak, qui a apprécié cette banderole même si le ton était assez dur, car elle résume très bien la situation selon lui.

« Ce garçon, j’ai quand même un peu de mal à lui en vouloir quand je vois son entourage. Bravo à la banderole qui a été mise sur son père, je trouve que ce mec est tout ce que je déteste dans le football. C’est le cancer du football. Ce n’est pas un père, c’est un mac. Il se ramène au Parc, il est culoté, car il arrive avec le grand sourire. C’est incroyable. Quand on sait l’influence qu’un père peut avoir sur son fils. Donc je me dis, peut-être que qu’il a droit à une seconde chance, car quand on voit son entourage, je n’ai pas l’impression qu’il est aidé à faire les bons choix. Ton père te met une pression qui est terrible », a souligné le consultant de RMC, persuadé que Neymar Senior est à l’origine de beaucoup de problèmes dans la carrière de Neymar, sans parler des détournements effectués lors de son premier transfert de Santos à Barcelone.