PSG : Le Paris SG refuse ce buteur offert sur un plateau

Dans : PSG.

A la recherche de bonnes affaires à réaliser cet été, Leonardo farfouille pour trouver le renfort à bon prix capable d’apporter un petit plus offensif derrière les titulaires.

En pointe, sans Cavani et pour le moment sans Choupo-Moting, c'est le désert derrière Icardi. C’est pourquoi le PSG s’est vu proposer les services d’Islam Slimani. Soccer Link annonce ainsi que le représentant de l’attaquant algérien a ciblé plusieurs clubs en France et en Italie pour permettre à son joueur de rebondir. Federico Pastorello a ainsi sollicité le Paris SG, voyant que Leonardo ne trouvait pas chaussure à son pied, et sachant que Leicester ne serait pas trop gourmand pour céder un joueur qui ne fait plus partie des plans. Cela aurait pu séduire, surtout que Slimani sort d’une demi-saison correcte avec l’AS Monaco, et avait clairement affiché à ses représentants son envie de rejoindre le champion de France.

Mais le PSG n’a pas répondu favorablement à cette proposition, laissant le Fennec toujours en quête d’un nouveau club. A 32 ans, Slimani semble en tout cas très loin de celui qui avait provoqué un achat de 35 ME de la part de Leicester en 2016. Il ne se relancera donc pas au PSG, et encore moins à l’OM, qui avait un temps été annoncé comme intéressé. Mais son avenir pourrait se dessiner en Italie, où l’avant-centre a fait quelques touches. En attendant, le Paris SG n’a toujours pas trouvé d’avant-centre, et même si Choupo-Moting venait à prolonger, cela pourrait paraitre juste pour une saison complète sans réellement avoir compensé le départ de Cavani pour le moment.