PSG : Le DJ Choupo-Moting prolongé, ce consultant est sidéré !

En fin de contrat avec le PSG à l’issue du Final 8 de la Ligue des Champions, Eric-Maxim Choupo-Moting pourrait finalement prolonger le bonheur en France.

Et pour cause, le journal L’Equipe indique ce dimanche que Leonardo pense depuis plusieurs jours à proposer une année de contrat supplémentaire à l’international camerounais, auteur d’un but décisif en quart de finale de la Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame. Le directeur sportif du PSG, qui a levé l’option d’achat de Mauro Icardi et qui doit renforcer sa défense dans les prochaines semaines, a conscience qu’il ne sera pas simple de trouver ne serait-ce qu’une doublure à l’international argentin pour un prix raisonnable. Dans cette optique, la prolongation de Choupo-Moting, très apprécié par Thomas Tuchel et l’ensemble du groupe, est à l’étude.

Cette solution ne fait toutefois pas l’unanimité chez les consultants. Et pour preuve, au micro de RMC, Stephen Brun a totalement dézingué cette idée d’un PSG qui ne progressera pas en prolongeant ce genre de joueur selon lui. « Choupo-Moting important pour le groupe ? Dans ces cas-là, le PSG n’a qu’à m’embaucher… Ne me parlez pas d’arguments sportifs, sérieusement. Le but contre l’Atalanta Bergame, ça n’a été qu’un seul et unique exploit. A côté de ça, on ne va quand même pas payer un mec parce qu’il est souriant, qu’il est content en permanence et qu’il met la musique dans le vestiaire. Si tu as envie de progresser et de bâtir une meilleure équipe, tu ne gardes pas Choupo-Moting et tu prends un meilleur joueur à sa place ! » a-t-il lâché, égratignant au passage l’attaquant du Paris Saint-Germain, qui n’avait rien demandé. Reste maintenant à voir si le PSG ira au bout de son idée en proposant un nouveau contrat au Camerounais dans les jours à venir…