Suspendu contre l’Atalanta Bergame, Angel Di Maria a failli quitter la Ligue des Champions sans rien pouvoir faire.

Mais le PSG a inversé la tendance face aux Italiens, permettant à l’Argentin de revenir de suspension pour faire une démonstration de son talent face à Leipzig. Comme toujours, malgré la présence de Neymar et Mbappé à ses côtés, El Fideo s’est montré décisif, avec un but et une passe décisive. Une habitude pour celui qui répond toujours présent dans les grands matchs, et représente le fameux « Facteur X », quand les défenses sont concentrées sur le Brésilien et le Français. A l’approche de la finale de ce dimanche, l’ancien du Real Madrid et de Manchester United notamment s’est livré sur le site de l’UEFA, dévoilant l’importance d’un succès européen avec le PSG.

« J’ai toujours joué dans des équipes incroyables, depuis mes débuts à Paris. On a eu des équipes de dingue, mais pour une raison ou une autre, il y a toujours eu un accroc. Cette année, tout le monde vous le dira, pas que moi, il y a une ambiance incroyable, une véritable énergie entre les membres du club, les joueurs, le staff, l’équipe médicale, tout le monde. Si on gagne cette première avec Paris, on entrera à jamais dans l’histoire du club. On se souviendra toujours de nous comme de la première équipe de Paris à avoir gagné le sacre européen. J’ai remporté la Décima avec le Real, une dixième couronne que Madrid attendait depuis des années. Personnellement, si on décroche ce premier titre pour Paris, je m’en souviendrai à jamais, car c’est la raison pour laquelle j’ai rejoint ce club. Je pense que nous avons un groupe qui mérite de gagner la Ligue des champions », a souligné un Angel Di Maria qui, si c’était le cas, resterait à jamais dans l’histoire du PSG.