PSG : Di Maria prévient, il aura du mal à dormir

Dans : PSG.

Angel Di Maria, attaquant du PSG, après la qualification pour la finale de la Ligue des Champions : « On est très heureux. L’équipe a fait un grand match. On a emmené l’équipe en finale. C’est un rendez-vous important dans l'histoire du club. Si on joue comme en demi-finale, on aura une carte à jouer. On a joué à 100% et on a rendu faible notre adversaire. Au coup d’envoi c’était du 50-50. Mais grâce à notre début de match on s’est facilité les choses. On a démontré que le championnat de France était de très bon niveau, tout comme le championnat d’Allemagne. J’étais très content de retrouver l’équipe. Le groupe est très bon. Peu importe l’adversaire, notre niveau ne baisse pas. Ça ne va pas être simple de trouver le sommeil ce soir avec la finale en tête ! On est à un pas d’écrire l’histoire du club ».