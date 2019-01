PSG : Le « paria » Rabiot n’a pas fini de défrayer la chronique

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Depuis qu’il a refusé son statut de suppléant pour le Mondial avec les Bleus, Adrien Rabiot n’a plus vraiment la cote auprès du grand public.

Mais ces dernières semaines, le milieu de 23 ans a vu sa cote d’amour chuter également auprès des fans du Paris Saint-Germain. La raison de ce revirement est simple, puisque l'international français a confirmé sa décision de ne pas prolonger dans la capitale française. Un choix qui passe mal du côté des supporters du PSG et du président Nasser Al-Khelaïfi. Et qui pousse nos confrères du Monde à dresser un portrait peu reluisant de la situation, allant même jusqu’à comparer Adrien Rabiot à un véritable paria en France.

« Voilà un footballeur pour qui la France s’est prise d’une passion malsaine et éloignée de son statut sportif. Paria aux yeux du grand public depuis qu’il a refusé un statut de réserviste, Adrien Rabiot est, depuis cet hiver, paria aux yeux des supporters de son propre club. Le feuilleton pourrait certes s’achever dès les prochains jours, mais notre avis est que l’on n’a pas fini d’entendre parler de Rabiot cette année. Qu’il soit relégué en équipe réserve par le PSG, sous les hauts cris de l’UNFP (syndicat des joueurs) ; qu’il explose au Barça et se pose à nouveau en prétendant à l’équipe de France, ce dont Didier Deschamps ne veut plus entendre parler, ou que son remplaçant que cherche le PSG ne soit jamais à la hauteur, et fasse regretter au club parisien de n’avoir pas mieux géré la situation » explique le média, qui évoque les différents scénarios possibles pour la suite de la saison d’Adrien Rabiot. Reste désormais à savoir quel sera le bon. Avec des éléments de réponse sans doute dans les prochains jours, avec l’ouverture du mercato hivernal.