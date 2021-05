PSG : Le pari fou du Qatar avec Mbappé

Dans : PSG, Kylian Mbappé.

Le PSG est prêt à refuser de discuter avec le Real Madrid pour la vente de Kylian Mbappé, quitte à conserver l'attaquant français jusqu'au bout de son contrat.

Après avoir annoncé pendant toute la saison qu’il se concentrait sur sa saison avec le PSG et ne pouvait donc pas avancer sur son avenir, Kylian Mbappé est désormais à Clairefontaine pour préparer l’Euro. Une excuse en béton pour rester silencieux au sujet de son contrat qui prend fin dans un an. L’attaquant du Paris SG est en position de force et il le sait très bien. Le Real Madrid le courtise et rêve de le faire venir pour enfin avoir un attaquant galactique, trois ans après le départ de Cristiano Ronaldo. La partie n’est pas gagnée puisque le PSG refuse fermement de négocier le départ de son joyau, et assure régulièrement par le biais de Nasser Al-Khelaïfi que Mbappé est et restera parisien, et qu’il n’y a aucun lieu de s’inquiéter. L’ancien monégasque sera bien encore au PSG la saison prochaine, et c’est Marca qui l’affirme. Mais pas vraiment dans une situation qui fait rêver les supporters parisiens.

En effet, le journal espagnol explique que Kylian Mbappé n’a pas l’intention de prolonger son contrat, et se verrait bien entamer sa dernière saison sous les couleurs du PSG avec ensuite la possibilité de rejoindre librement le Real Madrid. De quoi forcer une vente en juillet, quand le club merengue viendra à l’assaut ? En dernier recours, ce n’est pas une perspective envisagée par l’Emir du Qatar, forcément partie prenante quand il s’agit des joyaux de son effectif. A Doha, la tendance serait même de conserver jusqu’au bout Kylian Mbappé, car on estime que les chances de remporter la Ligue des Champions sont beaucoup plus importantes si le champion du monde 2018 est dans les rangs du PSG. Même si la perte financière serait énorme, le gain sportif est évident, surtout quand on se rappelle des performances du Français face au Barça ou au Bayern Munich. De son côté, le Real Madrid garde toujours la piste Erling Haaland sous le coude, si jamais le PSG n’ouvrait toujours pas la porte à un départ.