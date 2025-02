PSG ‍: Le Parc des Princes sauvé par 10.500 signatures

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les supporters du Paris Saint-Germain ne le cachent pas, ils sont déterminés à rester au Parc des Princes. Mais du côté du Qatar, on est déterminé à être propriétaire de son stade, quitte à lancer un projet pharaonique.

A chaque rencontre qui se joue au Parc, on peut lire dans le virage Auteuil une banderole rappelant l'attachement des fans parisiens au stade de la porte de Saint-Cloud. Un message envoyé directement aux dirigeants du Paris Saint-Germain, lesquels travaillent de plus en plus fort à la construction d'un nouveau stade ultra-moderne, mais pas dans la capitale. En bisbilles avec Anne Hidalgo, qui refuse de vendre le Parc des Princes, Nasser Al-Khelaifi ne veut plus perdre du temps et c'est pour cela que le dirigeant qatari a contacté différentes communes pour implanter son stade. Candidat numéro 1, puisque très proche du centre d'entraînement du PSG à Poissy, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines fait figure de favori, les élus locaux ayant même fait une campagne dans les médias pour tendre la main au Paris Saint-Germain. Sauf que désormais, il y a un énorme problème.

Le Qatar contre les oiseaux, le Parc des Princes respire

En effet, tout le monde ne voit pas d'un bon œil l'implantation du futur stade du PSG dans cette partie de l'Île-de-France. Et d'ores et déjà un collectif d'association mène campagne contre ce dossier, en promettant l'enfer juridique au Paris Saint-Germain si le club de la capitale lançait les grandes manoeuvres. Car ce stade, et toute la zone commerciale prévue autour, seraient situés à proximité immédiate d'une zone classée pour la protection des oiseux. Forcément, les associations sont montées au créneau et ont lancé une pétition ayant recueilli 10.500 signatures contre l'implantation éventuelle du futur stade du PSG. « C'est projet démentiel de béton et bitume qui tient de l’ancien monde. C’est superflu et ça ne correspond pas à un besoin vital du pays », a confié, dans Le Parisien, Jean-Pierre Philippe, correspondant local de Zéro Waste France.

Le Paris Saint-Germain ayant l'intention de rapidement avoir son nouveau stade, la perspective d'une longue bataille juridique contre des associations risque de mettre définitivement à mal cette piste. Et comme Jean-Michel Aulas l'avait connu avec le Groupama Stadium, le PSG risque de devoir affronter de tels mouvements à chaque fois qu'un secteur sera ciblé pour y implanter son futur stade 90.000 place dont le coût est estimé à 1 milliard d'euros. Autrement dit, le Parc des Princes n'a probablement pas fini de résonner aux chants des supporters du Paris Saint-Germain, tout cela en attendant peut-être le résultat des élections municipales en mars 2026.