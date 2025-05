PSG ‍: Le Parc des Princes déjà condamné en secret ‍?

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le Paris Saint-Germain accélère pour trouver un site capable d'accueillir son futur grand stade. Massy fait figure de favori tout comme Poissy. Le club parisien pourra être hébergé aux côtés du site industriel du constructeur automobile Stellantis.

Si le Parc des Princes est encore le stade officiel du Paris Saint-Germain, les dirigeants parisiens sont vraiment focalisés sur la succession de la mythique enceinte. Il est désormais établi que Paris va construire un nouveau stade...hors de la capitale. Plusieurs villes sont citées pour accueillir ce déménagement. Massy est sans doute le candidat le plus sérieux dans ce dossier. La ville de l'Essonne offrira une liberté totale au club parisien pour créer une zone commerciale avec un stade de 90 000 places. Dans le même département, Ris-Orangis reste bien placé. Mais, le concurrent le plus sérieux de Massy se nomme Poissy.

Le PSG au milieu des autos ?

Le Paris Saint-Germain lorgne sur le site industriel du constructeur Stellantis qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, Fiat et Opel. Ce mardi, l'option menant à la ville des Yvelines a pris de l'ampleur. Dans un comité social et économique extraordinaire, la direction de l'usine a confirmé être « en discussion avec le PSG » pour accueillir le nouveau stade du champion de France 2025 comme le confirme Le Parisien notamment. Des études vont être rapidement lancées pour l'installation d'un stade et d'un complexe commercial tant désiré par le PSG.

Le site Stellantis et le nouveau stade du PSG pourraient ainsi exister côte à côte. En effet, le groupe automobile possède un terrain de 170 hectares qu'il souhaite réduire. C'est beaucoup trop grand pour ses 2500 salariés contre 27 000 en 1966 par exemple. Cela tombe bien, le Paris Saint-Germain n'a besoin que de 50 hectares pour son projet. Un bel atout pour Poissy qui possède en plus l'avantage d'accueillir le centre d'entraînement flambant neuf du club parisien.