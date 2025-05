Grand stade du PSG ‍: 90.000 places, Massy met tout le monde KO

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG étudie de près les différents projets pour son futur grand stade. Une ville déroule le tapis rouge pour une enceinte XXL capable de rivaliser avec le crème de l'Europe.

2025 doit être l’année où le PSG choisira son futur stade. Le divorce avec la Mairie de Paris est total, et rien ne dit que le Parc des Princes sera à vendre après les municipales de 2026. Résultat, Nasser Al-Khelaïfi avance dans son grand projet de créer un stade de très grande ampleur dans la région parisienne, quitte à forcément se détacher de la capitale pour cela. Un an après les premiers bruits en ce sens, il y a désormais trois projets qui se détachent nettement.

Trois projets ont pris la tête

Le compte PSG Inside Actu, bien renseigné sur les coulisses du champion de France, révèle ainsi qu’une finale à trois a lieu en ce moment pour être le point de chute du PSG pour son futur grand stade. Si des villes comme Saint-Cloud, Aulnay-sous-Bois ou Joinville n’ont pas dit leur dernier mot, trois projets ont pris les devants. Il s’agit de la ville de Ris-Orangis, qui soutient à fond une éventuelle arrivée du PSG et prend la parole en ce sens dans les médias. Poissy est récemment revenu très fort dans ce dossier grâce à la présence du centre d’entrainement du club parisien dans cette même ville, et de la place à revendre avec l’usine Stellantis qui serait vendeuse.

Mais le site le plus ambitieux et le plus spectaculaire est d’assez loin celui de Massy (voir photo de la zone concernée). La ville de l’Essonne est prête pour soutenir le projet du PSG et son investissement à un milliard d’euros pour créer une véritable plate-forme multiple avec le stade, des commerces, hôtels, restaurants et un site 100 % PSG qui révolutionnerait forcément le visage et les revenus du club détenu par l’Emir du Qatar.

Même le stade marquerait les esprits car il serait de loin le plus grand des différents projets, avec une enceinte de 90.000 places soit quasiment le double du Parc des Princes. Bien supérieur aux 60.000 sièges proposés dans d’autres villes, même si la capacité ne fait pas tout. C’est pour le moment surtout la qualité du projet, ses difficultés et le fonctionnement entier du PSG autour du futur site qui est étudié. Mais voir Paris prendre place dans quelques années dans l’un des plus grands stade d’Europe doit certainement titiller Nasser Al-Khelaïfi, pour qui ce serait une belle revanche de faire sortir de terre une telle enceinte après le bras de fer infructueux pour acheter le Parc des Princes ces dernières années.