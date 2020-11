PSG : Le nouveau Sergio Ramos, le Real Madrid drague Marquinhos

Dans : PSG.

Capitaine incontesté et incontestable du Paris Saint-Germain depuis le départ estival de Thiago Silva, Marquinhos est désormais le principal taulier du vestiaire francilien.

Recruté contre un chèque de 31 millions d’euros en provenance de l’AS Rome en 2013, l'international brésilien est devenu le leader que Leonardo attendait à Paris. Solide défensivement, que ce soit en charnière centrale ou dans l’entrejeu, et précieux offensivement, avec des buts toujours capitaux sur coups de pied arrêtés, Marqui est le boss du groupe de Thomas Tuchel. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, l’Auriverde ne se voit pour l’instant pas ailleurs qu’à Paris. Mais si le projet du PSG venait à perdre de la puissance, comme cela semble être le cas en ce début de saison, le joueur de 26 ans pourrait bien vite répondre aux sirènes des plus grands clubs étrangers. Un temps évoqué du côté du Barça, le nom de Marquinhos circule désormais au Real Madrid, où Donbalon lui colle l’étiquette de futur successeur de Sergio Ramos.

« Le capitaine du PSG pourrait arriver aux côtés de Kylian Mbappé durant l'été 2021. Le prix du défenseur du PSG serait d'environ 80 millions d'euros. Mais Nasser Al-Khelaifi sera le plus gros problème dans cette négociation, puisque le président de Paris n'a pas l'intention de perdre son leader. Mais Florentino Pérez va promettre de grandes choses à Marquinhos, et notamment en Ligue des Champions », explique le média espagnol, qui sait que Ramos sera en fin de contrat à l’issue de cette saison, s’il ne prolonge pas. Pas convaincu par Raphaël Varane ou Éder Militão, Florentino Pérez envisagerait donc de faire une offre formelle à Marquinhos dans les mois à venir. Pas sûr que le PSG se laisse faire, et reste aussi à savoir si Marqui a envie de partir à l’étranger… Réponse en fin de saison, quand la Ligue des Champions aura rendu son verdict sur l’avenir du projet parisien.