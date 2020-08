PSG : L'attaque surprise, le Barça fonce sur Marquinhos

Dans : PSG.

Tout juste arrivé au FC Barcelone, Ronald Koeman a à peine posé ses valises qu’il se voit associé à un nombre incroyables de transferts.

Il faut dire que le Néerlandais est l’homme de la situation pour relancer un Barça à la peine, et pas que contre le Bayern Munich. De nombreux départs sont envisagés, et même chez les cadres, sans compter le nom de Lionel Messi qui est parfois murmuré dans la rubrique transferts. Au sujet des arrivées, si on parle beaucoup d’une attaque vieillissante avec notamment un Luis Suarez pointé du doigt, des renforts en défense sont clairement exigés, la formation catalane manquant cruellement de vitesse. Et ces dernières semaines, il y a un joueur qui a fortement tapé dans l’oeil des recruteurs barcelonais : Marquinhos.

Selon Diario Gol, les dirigeants du Barça et Ronald Koeman sont parfaitement d’accord sur le fait que le Brésilien représente la recrue parfaite en défense centrale, mais que faire craquer le PSG sera quasiment mission impossible, sans parler de son prix évalué à plus de 60 ME par Paris. D’autant que l’ancien de la Roma fait partie des rares joueurs à ne pas jamais avoir entretenu une rumeur, son attachement à Paris et à ses supporters n’étant plus à prouver. Surtout qu’il est pressenti pour être le futur capitaine du Paris SG. Mais le FC Barcelone ne baisse pas les bras comme ça, et estime qu’en cas de victoire du PSG en finale de Ligue des Champions dimanche, cela pourrait inciter Marquinhos à vouloir changer d’air pour relever un nouveau défi, surtout en cas d’offre XXL venue d’Espagne. Difficile à croire, même à Barcelone, où on travaille déjà sur la solution de repli, à savoir Eric Garcia de Manchester City. Cela sera certainement beaucoup plus facilement atteignable.