PSG : Le nouveau prodige du Brésil à moitié prix, Leonardo est sur le coup

Dans : PSG.

Toujours impliqué lorsque l’on parle d’un futur crack, le Paris Saint-Germain s’intéresse au jeune Brésilien Reinier. Mais sans surprise, beaucoup d’autres clubs sont à l’affût.

Encore méconnu en Europe, Reinier Jesus Carvalho (17 ans) est déjà considéré comme une star au Brésil. La preuve, Flamengo a créé la polémique en refusant de libérer son joueur pour le Mondial U17, que la mini Seleção dispute actuellement à domicile. Et le nom du milieu de terrain est également cité dans les rumeurs de transfert, notamment du côté du Paris Saint-Germain. En effet, Fox Sports croit savoir que le directeur sportif Leonardo, prêt à offrir 60 M€, aurait bien avancé sur ce dossier. A tel point que Reinier prendrait déjà des cours de français. De son côté, Mundo Deportivo se montre moins catégorique.

On apprend simplement dans le média catalan que le FC Barcelone a pris des renseignements auprès de Flamengo. Apparemment, le Barça suit le prodige auriverde depuis plusieurs années et aurait refusé de miser 20 M€ sur Reinier… avant que son prix explose ces derniers mois. On ne parle plus des 70 M€ initialement évoqués. Et pour cause, le Brésilien vient de prolonger son contrat jusqu’en 2024 en échange d’une réduction de sa clause libératoire. Désormais, cette option serait fixée à « seulement » 35 M€. Une excellente nouvelle pour le PSG, le Real Madrid, l’Atlético Madrid, Arsenal et Manchester City, dont les installations auraient toutes été visitées par le père du joueur aux quatre buts et trois passes décisives en 11 matchs de championnat.