Dans : PSG.

En quête d’un attaquant après le départ d’Edinson Cavani, et celui à venir d’Eric Maxim Choupo-Moting, le Paris Saint-Germain étudierait la piste Odion Ighalo. Mais l’intérêt n’est visiblement pas réciproque.

C’est l’une des nombreuses missions de Leonardo pendant ce mercato estival. En plus d’un défenseur central, d’un latéral droit et d’un milieu de terrain, le directeur sportif du Paris Saint-Germain doit recruter un attaquant. Il faudra en effet compenser le départ d’Edinson Cavani et celui à venir d’Eric Maxim Choupo-Moting, héros du quart de finale de la Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame (2-1) mercredi. A priori, l’élément recruté ne sera pas une pointure mais plutôt une doublure capable de dépanner. C’est pourquoi le profil d’Odion Ighalo (31 ans, Manchester United) plairait au club de la capitale.

Une information assez étonnante dans la mesure où le remplaçant du Français Anthony Martial, qui accepte sa situation sans broncher, et qui a certes montré de bonnes choses sur quelques apparitions, n’a jamais vraiment impressionné depuis son arrivée en prêt l’hiver dernier. On n’est donc pas surpris d’apprendre que le clan de l’international nigérian, sollicité par le Manchester Evening News, a démenti tout contact avec le Paris Saint-Germain. Et de toute façon, l’attaquant prêté par le Shanghai Shenua ne serait pas intéressé. L’ancien joueur de Watford préférerait terminer son prêt chez les Red Devils jusqu’en janvier 2021. Un dossier à refermer, à supposer que Leonardo l’ait réellement ouvert.