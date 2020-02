PSG : Le monstre Thiago Silva sur le banc, il en rêve

Dans : PSG.

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain affronte le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Et le doute est total au sujet de la composition d’équipe de Thomas Tuchel…

En défense centrale, il est difficile de savoir quel duo le technicien du PSG alignera. Selon les dernières informations, on se dirige vers une défense composée de Thiago Silva et de Presnel Kimpembe, avec Marquinhos au milieu de terrain et donc Idrissa Gueye sur le banc. Sur l’antenne de RMC, Pierre Ducrocq a indiqué qu’il n’opterait pas pour ce choix. En effet, l’ancien milieu défensif du PSG estime que Thomas Tuchel doit avoir le cran de mettre le capitaine Thiago Silva sur le banc. Car selon Pierre Ducrocq, « O Monstro » n’est pas le joueur le plus fiable en cas de grosse pression allemande au Signal Iduna Park. Explications…

« Moi, si j’avais à faire la composition de l’équipe, je ne mettrais pas Thiago Silva. Si tout se passe bien à Dortmund, Thiago Silva peut très bien apporter son expérience et sa qualité technique. Mais si tu commences à avoir des phases où tu es acculé sur ton but et que ta défense doit faire remonter le bloc équipe, je n’ai pas l’impression que Thiago Silva soit capable de le faire » a indiqué Pierre Ducrocq, qui ne sera pas le Parisien le plus rassuré devant sa télévision si Thiago Silva venait à être titularisé par Thomas Tuchel face au Borussia Dortmund. Au défenseur de 35 ans, en fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, de faire taire les septiques en cas de titularisation au Signal Iduna Park ce mardi avec le Paris Saint-Germain.