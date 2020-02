PSG : Icardi et Thiago Silva, c'est panique à Paname

Dans : PSG.

La prestation du Paris Saint-Germain à Amiens laisse planer quelques doutes sur le niveau du PSG avant le déplacement à Dortmund. Et pour Willy Sagnol deux titulaires potentiels font peur.

Pour préparer le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions à Dortmund, le Paris Saint-Germain, même en version bis, espérait probablement mieux que ce 4-4 face à Amiens, 19e de Ligue 1. Si le scénario de cette rencontre a été spectaculaire, Thomas Tuchel n’aura probablement rien retiré de ce déplacement à la Licorne, sauf que Thiago Silva a été à la dérive pendant les 45 minutes que le défenseur brésilien a passé sur le terrain avec le PSG. Pour Willy Sagnol, c’est une évidence, il y a de quoi s’inquiéter pour deux joueurs du Paris SG dans la perspective du voyage de mardi prochain en Allemagne.

Et Willy Sagnol de donner les raisons de sa grande angoisse avant Dortmund-PSG. « Pour moi ce match en lui-même n’est pas un motif d’inquiétude. Mais j’ai deux motifs d’inquiétude et ils concernent deux joueurs du Paris Saint-Germain, c’est Thiago Silva et c’est Mauro Icardi. Icardi, par rapport à son match à Amiens et ses matches des semaines précédentes, ça ne m’étonnerait pas que ce soit Sarabia qui joue à Dortmund. Icardi ne court plus, n’avance plus et son but ne cache pas qu’il faut qu’il soit présent pendant les matches. Et dans le jeu, il ne sert plus à grand-chose (…) Thiago Silva fait une saison extraordinaire jusqu’à maintenant, il était plus que très bon, mais à 35 ans il a besoin de rythme. Et là on a vu qu’il n’avait pas le rythme, il n’a fait que reculer. Et face à Dortmund, s’il fait pareil, c’est inquiétant car il va faire reculer toute l’équipe. Il avait la caisse il y a trois semaines et pas à Amiens », s'interroge le consultant de RMC, pas vraiment confiant concernant ces deux joueurs du PSG.