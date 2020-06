PSG : Le mercato patine, Leonardo chahuté par le Qatar

Dans : PSG.

Il y a plus d’une semaine maintenant, le PSG a bouclé un premier dossier chaud de son mercato en recrutant définitivement Mauro Icardi pour 55 ME bonus compris.

Un premier dossier parfaitement mené par le directeur sportif du club francilien, Leonardo. Néanmoins, l’homme fort du Paris Saint-Germain se retrouve en difficulté sur deux dossiers en ce mois de juin, ceux menant à Tanguy Kouassi et à Adil Aouchiche. Longtemps annoncé à Leipzig, le défenseur central de 17 ans pourrait finalement signer au PSG mais rien n’est encore fait tandis que le meneur de jeu, également jugé comme très prometteur, est plus proche de parapher son premier contrat pro en faveur de l’ASSE que du PSG.

Ces deux dossiers patinent sérieusement et cela a le don d’agacer au Qatar, selon l’insider Abdellah Boulma. « Un travail de sape, des garanties sportives, Leonardo aurait finalement réussi à convaincre Kouassi de rester au PSG selon Le Parisien. Ce serait assurément une excellente nouvelle pour le PSG qui tient dans ses rangs l’un des plus gros potentiels du football français. Mes dernières infos le concernant indiquaient que Leonardo devait encore le convaincre et que Doha était mécontent de la situation liée à la non-signature de Kouassi et Aouchiche » a expliqué le journaliste, pour qui l’Emir du Qatar n’hésitera donc pas à mettre des coups de pression à un homme aussi important et charismatique que Leonardo s’il le juge nécessaire en cette période de mercato. La preuve que personne n’est intouchable à Paris, pas même le directeur sportif brésilien, lequel fait pourtant office d’homme fort du secteur sportif et de dirigeant extrêmement respecté auprès des joueurs et des supporters…