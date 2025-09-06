PSG ‍: Le mercato parisien noté 10 sur 10 par une légende

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après la fermeture du marché des transferts, le Paris Saint-Germain subit des critiques sur les décisions prises cet été. Certains estiment que l’effectif parisien n’est pas suffisamment fourni. Ce n’est pourtant pas l’avis du consultant Jean-Michel Larqué.

Contrairement à certains concurrents sur la scène européenne, le Paris Saint-Germain n’a pas fait de folies sur le marché des transferts. Outre la venue du jeune gardien Renato Marin, le club de la capitale s’est contenté des signatures de Lucas Chevalier et du défenseur central Illia Zabarnyi. Les décideurs parisiens n’ont pas jugé nécessaire d’ajouter d’autres renforts alors que certains observateurs jugent l’effectif insuffisamment fourni.

Larqué valide le mercato du PSG

Sans parler du poste de latéral droit, où Achraf Hakimi n’a toujours pas de véritable doublure, de nombreux observateurs s’interrogent sur la condition physique des champions d’Europe après leur grosse saison. La question n’inquiète pourtant pas Jean-Michel Larqué, persuadé que la direction saura rectifier le tir si besoin. « C'est quand même normal que les titulaires soient meilleurs que les remplaçants, ça existe dans tous les clubs et dans tous les sports, a commenté le consultant de RMC. Ils ont pris de très bons joueurs, mais ce dont il faut parler, c'est de l'âge des titulaires. »

« Il y a un paquet de joueurs qui n'ont pas 23-24 ans. De João Neves à Doué, en passant par Barcola et Nuno Mendes. Si ces joueurs ont encore des contrats de deux ou trois ans, tu n'as pas besoin de leur mettre dans les pattes un concurrent qui va peut-être mettre la panique dans l'équipe. Un recrutement n'est jamais parfait, ce n'est pas facile. Mais cet hiver, s'il y a un blessé, ils auront la possibilité de recruter un ou deux joueurs. Entre ce qu'ils ont prouvé la saison dernière, la jeunesse de l'effectif et les joueurs qu'ils ont pris cet été, je trouve que le recrutement est bien dosé », a analysé Jean-Michel Larqué, qui attend néanmoins de voir les résultats des hommes de Luis Enrique.