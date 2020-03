PSG : Le mercato de Cavani chamboulé par un agent infiltré ?

Dans : PSG.

De nouveau titulaire avec le Paris Saint-Germain depuis quelques semaines, Edinson Cavani quittera toutefois la capitale à la fin de la saison.

En fin de contrat au PSG, l’international uruguayen aura marqué l’histoire du club francilien, dont il est désormais le meilleur buteur. C’est avec le sentiment du devoir accompli que Cavani va donc quitter Paris à l’issue de la saison. Et logiquement, c’est avec beaucoup de curiosité que les supporters du Paris SG attendent de voir où le Matador va rebondir. Ces dernières semaines, il a beaucoup été question de l’Atlético de Madrid, mais également de deux cadors anglais, à savoir Manchester United et Chelsea. Mais selon les informations récoltées par le média sud-américain Ovacion, Boca Juniors souhaiterait prendre la concurrence de vitesse en créant la sensation dans ce dossier.

Effectivement, les pensionnaires de la Bombonera rêvent de constituer un duo un peu vieillissant mais tout de même explosif composé de Carlos Tevez, déjà au club, et d’Edinson Cavani. Et dans ce dossier, les dirigeants de Boca Juniors ont un atout de taille… au sein même du Paris Saint-Germain. En effet, il est notifié que Leandro Paredes, grand fan et ancien joueur de Boca Juniors, pousserait en interne pour convaincre Edinson Cavani d’opter pour l’excitant challenge argentin. Reste à voir si le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain se laissera tenter par le défi du club de Buenos Aires, alors que sa priorité semblait clairement être de rester en Europe, du haut de ses 33 ans. Tout dépendra aussi peut-être des autres propositions officielles qu’il recevra à l’issue de la saison. Et comme pour beaucoup de joueurs libres au 30 juin, le mercato de Cavani a de grandes chances d’être chamboulé puisque les championnats pourraient terminer au-delà de cette date butoir…