PSG : Le joueur africain le plus cher de l'histoire aurait pu signer au PSG

Après plus de deux saisons pleines à Villarreal, Cédric Bakambu devrait s’engager en faveur du Beijin Gouan dans les prochains jours, comme il l’a confirmé sur Canal +.

L’ancien attaquant du FC Sochaux, qui devrait coûter environ 75ME au club chinois, va ainsi devenir le joueur africain le plus cher de l’histoire. Et pourtant, son destin aurait pu être bien différent, notamment grâce (ou à cause) du Paris Saint-Germain. En effet, l’international congolais a confirmé sur l’antenne de la chaîne cryptée qu’il avait été contacté par le PSG pour devenir la doublure d’Edinson Cavani au moment du départ de Zlatan Ibrahimovic.

« J’ai été contacté par le PSG. On m’avait dit qu’il y avait une possibilité de faire le transfert. Au final cela ne s’est pas fait. Je me dis que ce n’est pas plus mal pour moi. Je suis Parisien, je suis francilien donc j’ai toujours eu le PSG dans mon cœur. Mais avec du recul je me dis que ce n’était pas la meilleure des solutions. Surtout qu’après, j’ai fait superbe saison avec Villarreal, je pense que cela était ma destinée » a évoqué l’attaquant de 26 ans, toujours sous contrat avec le club espagnol en attendant que certains détails administratifs soient réglés avec sa nouvelle équipe de Pékin.