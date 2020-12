PSG : Le guerrier Marquinhos envoie Thiago Silva aux oubliettes

Dans : PSG.

Sévèrement touché à l’arcade mercredi soir, Marquinhos a été récompensé de son abnégation par un but décisif contre Manchester United (1-3).

Bien plus à l’aise à son poste de défenseur central, l’international brésilien du PSG a livré un match extrêmement abouti sur la pelouse d’Old Trafford. De toute évidence, Paris avait besoin de ses cadres au meilleur niveau pour renverser Manchester United. Et à l’instar de Neymar, Marquinhos a répondu présent avec un impact défensif excellent et un but décisif à vingt minutes de la fin. Nouveau capitaine du PSG en raison du départ de Thiago Silva, l’ex-défenseur de l’AS Roma est plus que jamais le taulier de Paris et a totalement fait oublier le nouveau joueur de Chelsea selon Benoit Cauet.

« Marquinhos est-il l’homme fort du PSG ? Il le prouve avec ce nouveau but. Mais ce n'est pas une surprise. Il a su prendre le relais de Thiago Silva. Il est décisif sur les phases arrêtées. Il sait se faire oublier. Il est malin. Il sait se mettre dans les bons coins. Il y a aussi sa tête sur la transversale. Ça fait des occasions pour un défenseur. C'est le vrai leader. C'était un vrai match de Ligue des champions. Il y a eu de l'engagement, parfois excessif, des occasions, des buts et des séquences de haute intensité. Le PSG tue aussi le match quand il faut, avec le but de Marquinhos (69e) suivi l'expulsion de Fred dans la foulée (70e) » a jugé dans L'Equipe l’ancien milieu de terrain parisien, pour qui la victoire du PSG dans le théâtre des rêves est totalement méritée. En partie grâce au grand match livré par le soldat Marquinhos, plus que jamais indiscutable dans la capitale française.