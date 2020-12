PSG : Pierre Ménès secoué par Neymar « la star du foot »

Dans : PSG.

Comme tout le monde, Pierre Ménès a constaté l'énorme match réalisé par Neymar face à Manchester United. Le consultant de Canal+ salue la performance du joueur brésilien du PSG.

Neymar a souvent été critiqué sur ses performances lorsque l’altitude montait, mais dans une rencontre à l’enjeu énorme pour le Paris Saint-Germain, le joueur de la Seleçao a été au rendez-vous d’Old Trafford. Non seulement Neymar a signé un doublé, mais il a également mené de main de maître le PSG, sans tomber dans ses travers si souvent vus ces dernières années. Avec ce Neymar-là, le club de la capitale est d’une autre dimension et c’est ce que Pierre Ménès constate. Pour ce dernier, lorsque le Brésilien évolue à ce niveau, il justifie le fait d’être une star du football et le colossal investissement fait par le Paris Saint-Germain pour le faire signer en 2017.

Sur son blog, Pierre Ménès s’est enthousiasmé. « Les deux formations étaient à égalité au goal average particulier mais les joueurs de la capitale ont réussi à marquer ce troisième but qui change tout sur une action exceptionnelle de Neymar, qui enchaîne trois dribbles dans son camp, ouvre pour Mbappé qui glisse à Rafinha dont l’amour de centre en retrait est poussé au fond par… Neymar. Si critiqué et parfois si critiquable, le Brésilien a totalement justifié son statut de star du foot avec un match fantastique, sans tomber dans les excès qui sont parfois les siens - trop de dribbles, individualisme - et a livré un beau duel à Mctominay qui lui aussi s’en est miraculeusement sorti sans un jaune. Et puis il inscrit deux buts. C’est dans ces matchs-là qu’on attend les grands joueurs et il a répondu présent », fait remarquer Pierre Ménès, qui attend désormais que le Paris Saint-Germain finisse le travail la semaine prochaine au Parc des Princes.