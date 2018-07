PSG : Le groupe de Tuchel pour la tournée à Singapour

Dans : PSG.

C’est avec quelques joueurs majeurs en plus par rapport à ces derniers jours que Thomas Tuchel partira pour la tournée estivale à Singapour. Parmi les absents majeurs, on retrouve Guedes, Di Maria et Jesé.

Le groupe : Buffon, Trapp, Cibois, Descamps - Kurzawa, Georgen, Mbe Soh, Nsoki, Rimane, Zagre, Dagba, Sissako - Verratti, Lo Celso, Diarra, Nkunku, Rabiot, Toufiqui, Bernede -

Draxler, Fressange, Postolachi, Bahebeck, Weah