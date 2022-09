PSG : Le futur Neymar arrive pour 60 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Même si le mercato estival a fermé ses portes en milieu de semaine dernière, la direction du Paris Saint-Germain continue de plancher sur les recrues du futur, avec notamment la pépite brésilienne Endrick en ligne de mire.

Ultra-performant cette saison, avec un total de sept buts et de six passes décisives en six journées de Ligue 1, Neymar retrouve peu à peu son meilleur niveau sous le maillot du club de la capitale française. Mais alors qu’il aura 31 ans l’année prochaine, l'international brésilien approche plus de la fin que du début de sa carrière. Autant dire que le PSG pourrait déjà commencer à préparer la relève de Neymar. Pour cela, Paris aurait déjà trouvé la cible idéale, en la personne d’Endrick. En effet, selon les informations de Todo Fichajes, la pépite brésilienne a de grandes chances d’avoir un avenir du côté de Paris.

Endrick, un transfert de 60 ME pour le PSG ?

D’après des sources proches de Rio de Janeiro, le PSG disposerait déjà d’un accord avec Palmeiras pour le transfert de l’attaquant de 16 ans. Une somme de 60 millions d’euros étant même évoquée dans les médias étrangers. « Il ne manquerait que quelques détails pour boucler l'opération Endrick. Tout indique qu'elle deviendra officielle après la Coupe du Monde au Qatar, même si le joueur restera en prêt au moins une saison à Palmeiras », peut-on lire sur le site espagnol. Une information qui complète celle de Globoesporte, qui annonçait récemment que le Real Madrid et le Barça n’ont pas vraiment les faveurs du club brésilien, à cause des éventuelles taxes à payer pour une future vente d’Endrick à un géant de Liga. Ce qui signifie donc que le PSG a une voie libre pour tenter de recruter Endrick, annoncé comme le futur crack de demain.