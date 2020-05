PSG : Le futur Lukaku entre Paris et Monaco ?

Dans : PSG.

Sous la direction de Leonardo, le PSG cherchera à recruter des stars en période de mercato. Mais pas seulement, le Brésilien ayant un don pour dénicher de véritables pépites.

Les supporters parisiens en ont pleinement conscience, eux qui ont vu éclore Marco Verratti, recruté par Leonardo à Pescara alors qu’il était totalement inconnu du grand public. Lors du prochain mercato, l’ancien directeur sportif de l’AC Milan souhaitera de nouveau se renforcer en recrutant des jeunes en post-formation. Et à en croire les informations du journal AS, Herculano Nabian figure sur les tablettes de Leonardo. Ce jeune attaquant de 16 ans qui évolue au Vitoria Guimarães en impressionne plus d’un au Portugal. Son physique hors pair pour son âge et son efficacité redoutable (43 buts ces deux dernières saisons) lui ont déjà valu le surnom de futur « Romelu Lukaku » au Portugal.

Bien évidemment, un tel talent n’est pas passé inaperçu chez les autres clubs européens et le PSG ne sera par conséquent pas tout seul dans ce dossier. Toujours selon le média espagnol, le Real Madrid et Barcelone observent les performances du jeune Portugais de loin, sans pour autant envisager sérieusement de transmettre une offre cet été. Par ailleurs, un autre club français est sur les rangs puisque l’AS Monaco, toujours très friand du recrutement des jeunes joueurs à fort potentiel, a également jeté un œil au dossier d’Herculano Nabian. Reste maintenant à voir ce que décidera le jeune U17 de la sélection portugaise pour la suite de sa carrière, lui dont le contrat avec le Vitoria Guimaraes expire en juin 2021. Une chose est certaine, les recruteurs du PSG sont à l’affût et n’ont pas manqué de détecter ce grand espoir.