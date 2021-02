PSG : Le flop Mbappé, un agent raconte la boulette du Barça

Dans : PSG.

Triple buteur mardi au Camp Nou, Kylian Mbappé a été le grand artisan du succès à Barcelone (1-4) en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un coup dur pour le Barça qui n’avait pas cru en l’attaquant du Paris Saint-Germain.

L’anecdote remonte à l’été 2017. A la surprise générale du côté de Barcelone, Neymar décide d’utiliser sa clause libératoire à 222 M€ pour filer au Paris Saint-Germain, obligeant ses dirigeants à le remplacer en urgence. La suite, on la connaît, le club catalan misera sur Ousmane Dembélé dont les blessures à répétition gâcheront ses trois premières saisons en Liga. De quoi nourrir des regrets puisque selon l’agent Junior Minguella, les Blaugrana avaient quasiment bouclé la venue d’un certain Kylian Mbappé en provenance de Monaco.

« Oui, c'est comme ça que ça s'est passé, je peux le confirmer. Un dirigeant l'a aussi confirmé et a donné sa version de l'histoire, c'est la vérité, a insisté le représentant espagnol sur la Cadena Cope et Radio Marca. On savait que Neymar avait un accord avec le PSG. Les dirigeants du Barça ne le savaient pas ou bien ils n'y croyaient pas. A ce moment, Neymar, en raison d'un bonus dans son contrat, n'avait pas encore confirmé son départ et le club ne voulait pas bouger avant qu'il ne parte. »

Le Barça doutait du prodige Mbappé

« Au moment du départ de Neymar, le staff technique et les dirigeants avaient des doutes sur le joueur à recruter. Ils pensaient qu'un joueur comme Dembélé correspondait mieux que Mbappé, a raconté l’intermédiaire. L'un d'entre eux a même dit que Mbappé était un fantasme, il demandait avec qui Mbappé avait rivalisé. L'accord était bouclé pour 130 M€ plus 25 M€ de bonus. Mbappé aurait touché entre 10 et 16 M€ par an. » Et pour prouver sa version, l’agent a publié sur Twitter un échange avec Javier Bordas, ancien dirigeant du Barça. A croire que le FCB a commis une sacrée boulette…