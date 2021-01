PSG : Le fantôme Icardi défoncé, il trouve un avocat

Dans : PSG.

Définitivement recruté par le PSG en échange d’un chèque de 50 ME payé à l’Inter Milan, Mauro Icardi réalise pour l’instant une saison blanche.

De nouveau absent pour le déplacement du Paris Saint-Germain à Saint-Etienne, l’international argentin totalise plus de 100 jours d’absence depuis le début de la saison pour cause de blessure ou de Covid-19. Plus parlant, Mauro Icardi a manqué 20 matchs toutes compétitions confondues en 2020-2021. De quoi sérieusement inquiéter et parler de fiasco pour un joueur recruté 50 ME au mercato estival après une première saison aboutie. Il est toutefois trop tôt pour condamner définitivement l’ancien capitaine de l’Inter Milan aux yeux de Didier Roustan, qui a tenu à défendre Mauro Icardi sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe.

« On ne peut parler de fiasco qu’au terme d’une saison, c’est à la fin du bal qu’on compte les bouses… etc. Il reste à jouer la demi-saison la plus importante. Je ne peux pas entendre parler de fiasco, sauf s’il était blessé pour six mois… C’est tout le charme du football d’être mort à un certain moment et de revenir. Et puis là où ça compte, ce sont les trois derniers mois. Surtout dans un club comme le PSG. Ça paye à partir de fin février ou mars. Et si tu continues, ça paye en avril et mai. Plus tu avances, plus ça paye cher. Mais Icardi, qui n’a pas tout perdu, doit maintenant remonter la colline, on est bien d’accord » a lâché le consultant, alors que la grogne monte sérieusement depuis quelques semaines chez les supporters franciliens, dont certains surnomment Mauro Icardi « le fantôme » en raison de son absence permanente dans les groupes parisiens depuis de longues semaines…