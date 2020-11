PSG : Le doublé ? Leonardo et Tuchel virés par l’Emir du Qatar

Dans : PSG.

Au contraire de Thomas Tuchel, dont les choix ne parviennent pas à convaincre ces derniers jours, Leonardo a les supporters du PSG dans sa poche.

Ses coups réalisés sur le marché des transferts malgré des moyens limités, ses sorties médiatiques aussi rares que provocatrices, et son passé de joueur du Paris SG lui donnent une certaine immunité. Et pourtant, tout ne lui sera pas passé. Ainsi ce vendredi, L’Equipe va à contre-sens de beaucoup de choses qui se disent sur l’avenir très incertain de Thomas Tuchel. Dans un premier temps, limoger rapidement l’entraineur du PSG n’est pas d’actualité, sauf enchainement de défaites et notamment lors du match retour face à Leipzig au Parc des Princes dans moins de trois semaines. Mais Thomas Tuchel a ses entrées à Doha, et s’il affirme qu’il ne se sent pas menacé, ce n’est probablement pas du bluff.

Et Leonardo, qui rêve d’un changement de coach et de placer un technicien à lui, commence à s’agacer de moins en moins discrètement à force de constater que ce dossier n’avance pas. Au point d’énerver l’Emir du Qatar, qui avait confié à Leonardo la mission de vendre pour 60 ME l’été dernier, ce qu’il a été totalement incapable de faire. Résultat, dans le Golfe, l’idée est d’attendre la fin de saison avant de prendre une décision qui pourrait très bien mettre à la porte le Brésilien et l’Allemand, histoire de repartir sur une direction sportive toute neuve. Ce serait une vraie révolution, et pour les deux hommes concernés, le meilleur moyen de l’éviter est certainement de redresser la barre en Ligue des Champions, mais aussi d’apaiser les tensions de moins en moins cachées ces dernières semaines.