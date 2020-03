PSG : Pjanic contre Icardi, le deal n°1 du mercato ?

Dans : PSG.

La presse turinoise en est persuadée, le Paris Saint-Germain veut s'offrir Miralem Pjanic, et pour cela Mauro Icardi pourrait être inclus dans l'opération avec la Juventus.

Tandis que le Paris Saint-Germain semble vouloir prendre son temps avant d’éventuellement lever l’option d’achat à 70ME de Mauro Icardi, la Juventus est persuadée qu’il y a une opération possible avec le PSG. Tuttosport explique ce lundi à sa Une que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo seraient prêts à recruter définitivement l’attaquant argentin, prêté par l’Inter Milan au dernier mercato. Une fois que Mauro Icardi sera au Paris SG, alors une opération sera lancée en accord avec la Juventus pour permettre une transaction qui assurerait à Icardi de rejoindre la Vieille Dame, tandis que dans le sens inverse c’est Miralem Pjanic qui irait au Paris Saint-Germain. Le milieu international bosnien retrouverait alors la Ligue 1 neuf ans après avoir quitté l’Olympique Lyonnais pour l’AS Rome.

Ce n’est pas la première fois que l’intérêt du PSG pour Miralem Pjanic est évoqué, mais jamais pour l’instant cela n’a dépassé le simple projet. Avec la possibilité de voir Mauro Icardi rejoindre la Juventus, Wanda Nara l’avait clairement envisagé dès l’été dernier, ce dossier peut donc prendre de l’épaisseur, du moins si l’on se base sur un mercato « classique ». Mais avec l’épidémie de coronavirus, et les bouleversements à venir dans le football, toutes ces opérations un peu complexes pourraient être à oublier, les clubs européens devant clairement s’attendre à un lourd impact financier. Pas de quoi perturber Tuttosport, le média sportif du Piémont affirmant même que le Paris Saint-Germain pourrait exiger en plus de Miralem Pjanic, un autre joueur turinois, et pourquoi pas Mattia de Sciglio en échange de Mauro Icardi. En gros si l'opération coûte 70ME au PSG, elle sera neutre pour la Juventus sur le plan financier.