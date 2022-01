PSG : Le dossier Kurzawa part dans tous les sens

Annoncé proche de rejoindre Chelsea en prêt, Layvin Kurzawa ne serait finalement pas si près des Blues, mais intéresse d'autres équipes en Premier League.

Totalement inutilisé au Paris SG, Layvin Kurzawa est poussé vers la sortie. Son temps de jeu est quasiment nul sur cette première partie de saison, et cela ne risque pas de changer sachant qu’il est le 4e choix de Mauricio Pochettino à son poste. Leonardo verrait donc d’un bon oeil son départ cet hiver, lui qui doit se mordre les doigts tous les jours de l’avoir prolongé à la fin de l’été 2020. L’ancien monégasque intéresse en tout cas du monde du côté de la Premier League, sa destination privilégiée. Foot Mercato et Sky Sports ont ainsi annoncé ce dimanche que Chelsea avait approché le PSG pour un prêt de Kurzawa. Une volonté de Thomas Tuchel, qui a eu le joueur sous ses ordres lors de son passage à Paris, et semble persuadé qu’il y a quelque chose à faire avec lui sachant que Ben Chilwell sera absent pour toute la deuxième partie de la saison.

Chelsea have not opened talks with Paris Saint-Germain or representatives for Layvin Kurzawa. Been told there’s nothing serious or advanced as of today. 🔵🇫🇷 #CFC



Kurzawa has chances to join Premier League clubs in January but still no negotiations with Chelsea. pic.twitter.com/1MfVMOT6YS