PSG : Le dossier Alli déterré, un énorme espoir pour Paris !

A la recherche d’un milieu de terrain au mercato, le Paris Saint-Germain n’a pas abandonné la piste menant à Dele Alli.

Les négociations semblaient trop complexes entre le PSG et Tottenham, à tel point que la presse britannique faisait savoir la semaine dernière que Leonardo avait laissé tomber le dossier menant à Dele Alli, le milieu de terrain des Spurs. Ecarté du groupe par José Mourinho pour le match face à Newcastle ce week-end (1-1), l’international anglais de 24 ans fait pourtant toujours l’objet de discussions entre le Paris Saint-Germain et Tottenham, à en croire les informations de RMC. Le média indique que le profil du Britannique plaît aussi bien à Thomas Tuchel qu’au directeur sportif Leonardo, et que les négociations sont toujours en cours entre le finaliste de la Ligue des Champions 2020 et celui de l’édition 2019.

Paris toujours en course

Pour l’heure, il n’existe aucun accord entre le Paris Saint-Germain et Tottenham. Mais en interne, les dirigeants franciliens ont bon espoir de boucler ce deal sous la forme d’un prêt avec une option d’achat. Il reste à définir le montant de cette option d’achat, et de savoir si celle-ci sera obligatoire ou non à l’issue de la saison. Mais à en croire le média, l’issue de ce dossier complexe à bien des égards dépend essentiellement du charismatique et imprévisible Daniel Levy, le président de Tottenham. En effet, le patron des Spurs « détient la clé » de cette affaire selon le journaliste Loïc Tanzi, qui indique par ailleurs que lui seul est susceptible de faire avancer les choses. De son côté, José Mourinho ne s’opposera en tout cas pas au départ de celui qui était absolument indispensable à l’époque de Mauricio Pochettino, et qui ne fait même plus partie du groupe de dix-huit joueurs retenus par le Special One pour les matchs de Premier League en ce début de saison…