PSG : Le départ de Kouassi, Paris va s’en mordre les doigts !

Cet été, le Paris Saint-Germain est tombé de très haut en apprenant les départs d’Adil Aouchiche à Saint-Etienne et de Tanguy Kouassi au Bayern Munich.

Désireux de s’appuyer sur les meilleurs joueurs de son centre de formation afin d’étoffer son effectif professionnel, Leonardo avait proposé des contrats professionnels aux deux « Titis ». A sa grande surprise, Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi ont fait le choix de quitter le Paris Saint-Germain, avant même leur majorité. Un énorme coup dur pour le directeur sportif parisien, qui comptait sur les deux joueurs pour faire le nombre au sein de l’effectif. Plus globalement, ces deux départs risquent de laisser des regrets au PSG en cas d’explosion de Kouassi en Bundesliga ou d’Aouchiche en Ligue 1.

Ancien entraîneur des U19 du Paris Saint-Germain, Thiago Motta connaît très bien les deux joueurs. Et pour l’ancien international italien, interrogé à ce sujet par RMC dans l’émission de Mohamed Bouhafsi, « Comme Jamais », il est clair que le départ de Tanguy Kouassi au Bayern Munich est un rude coup à encaisser pour le Paris Saint-Germain. Pour l’ex-milieu défensif de l’Inter Milan, le défenseur de 17 ans est doté d’un énorme potentiel et c’est en ce sens que Paris peut regretter son départ. « C’était un très bon joueur. On a raté quelque chose. Mais on est arrivé dans une situation où le joueur veut partir. Qu’est-ce que l’on peut faire ? Il faut le remercier pour ce qu’il a fait au club et lui souhaiter bonne chance pour les années à venir. Il faut essayer de ne pas commettre cette erreur avec les autres joueurs qui arriveront. A Paris, cela arrive avec beaucoup, beaucoup de joueurs » a souligné Thiago Motta, pour qui Tanguy Kouassi avait clairement sa place au sein de l’effectif professionnel du PSG. Le joueur et son entourage ont toutefois pris la décision d’aller voir ailleurs en s’engageant en faveur du Bayern Munich au début de l’été.