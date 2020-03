PSG : Le coup tordu d'Al-Khelaïfi, Mbappé n'a pas aimé du tout

Dans : PSG.

Mardi en début d’après-midi, L’Equipe dévoilait que le Paris Saint-Germain avait envoyé une lettre à la Fédération française de football pour lui informer que Kylian Mbappé ne disputerait pas les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo.

Une grosse désillusion pour l’attaquant du PSG, qui avait exprimé à plusieurs reprises sa volonté de jouer cette compétition avec les espoirs de l’Equipe de France. Mais plus que le refus du Paris Saint-Germain, c’est visiblement la manière dont les choses se sont déroulées qui agacent Kylian Mbappé. Journaliste pour RTL très proche de l’Equipe de France, Philippe Sanfourche a expliqué que l’ancien buteur de l’AS Monaco n’avait absolument pas apprécié le fait d’apprendre dans les médias que le PSG avait écrit à la FFF sans être informé au préalable de la décision définitive de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo sur le sujet.

« Concernant Kylian Mbappé, il n’a jamais mis dans la balance sa prolongation de contrat et son investissement au club avec cette histoire de JO. Ce n’est pas un levier. Et il était prêt à ce que cela lui soit refusé. Ce qui est moins accepté en revanche, c’est d’apprendre par la presse qu’une lettre a été envoyée par le PSG. Ils se sont vus plusieurs fois » a indiqué le journaliste avant de conclure. « Ce qui avait été signifié à Mbappé c’est que le club n’était pas chaud. Ils ne lui ont jamais fait croire que c’était ok. Mais ils devaient en parler le moment venu. Et là, il apprend qu’il y a cette lettre, ça ne vient pas fluidifier la situation… Il n’y a pas de cassure avec le PSG mais des points de friction. Dans les discussions pour une prolongation de contrat, on lui dit qu’il sera au centre du projet. Et il y a toutes ces choses qui lui font penser que les actes ne suivent pas les paroles ». Des petites frictions dont se délectent les dirigeants du Real Madrid, qui espèrent que Kylian Mbappé ne prolongera pas à Paris afin de le recruter en 2021…