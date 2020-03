PSG : Mbappé privé de JO, le coup de pression au Real Madrid

Dans : PSG.

Malgré l’envie exprimée par Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain refuse de libérer son attaquant pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Un message adressé aux prétendants du Français, à commencer par le Real Madrid.

L’objectif du Paris Saint-Germain n’a pas changé. Avant le début du mercato estival, la priorité absolue concerne la prolongation de Kylian Mbappé, que le club de la capitale veut s’assurer jusqu’en 2022, soit l’année de la fin de son contrat actuel et de la Coupe du monde au Qatar. L’attaquant de 21 ans sera donc intransférable cet été, annonce déjà Paris United, qui précise que tous les autres Parisiens sont susceptibles de partir.

Un salaire supérieur à celui de Neymar

En effet, la direction, qui envisage un mercato mouvementé dans les deux sens, souhaite construire l’équipe autour de l’ancien Monégasque. Pour le convaincre de prolonger, le PSG voudrait donc lui offrir le plus gros salaire jamais donné au club ! Autrement dit, Mbappé dépasserait les 40 M€ par an de Neymar. Sans compter l’énorme prime à la signature que Paris lui réserverait. Vous l’aurez compris, le champion de France veut faire de l’international tricolore LA star de son projet et lui donner les responsabilités qu’il réclamait l’année dernière.

Des arguments apparemment suffisants pour convaincre les parents de Mbappé, mais le joueur sera bien le seul décisionnaire. En attendant sa réponse, le club vient de laisser filtrer l’info selon laquelle l’attaquant ne sera pas autorisé à disputer les JO. Une manière, selon nos confrères, de lancer un message aux clubs intéressés, et notamment au Real Madrid : le champion du monde appartiendra toujours au PSG l'été prochain !