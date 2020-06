PSG : Le coup de sang de Thiago Silva, Paris tremble !

Dans : PSG.

Les joueurs en fin de contrat, le Paris Saint-Germain va leur dire adieu un par un. Pour Thiago Silva, cela pourrait avoir des conséquences immédiates.

Si Layvin Kurzawa a très rapidement su que le club de la capitale ne le conserverait pas, Thomas Meunier y croyait encore récemment. Mais il n’y aura pas de prolongation. Et depuis que Mauro Icardi a signé sur le long terme, Edison Cavani a aussi compris que son avenir serait ailleurs. Dernier prévenu, Thiago Silva s’est vu signifier par Leonardo qu’il ne serait pas prolongé, alors que c’était son voeu le plus cher. Le Brésilien est encore performant, mais il représente le passé pour Leonardo, qui cherche un joueur plus jeune, plus solide mentalement et moins gourmand sur le plan salarial. Sans compter que, quand il a fallu négocier une éventuelle baisse des salaires, O Monstro s’est caché, ce qui a déplu à Nasser Al-Khelaïfi. A trois semaines de la fin du mois de juin, et donc de son contrat, Thiago Silva a donc appris de la bouche de Leonardo qu’il ne serait pas prolongé.

Et cela pourrait avoir une conséquence terrible pour le PSG. Car selon L’Equipe, le défenseur central a très mal pris cette annonce, « accusant le coup » dans sa villa de Rio de Janeiro, où il est parti se confiner avec sa famille. Au point de complètement changer les plans du Paris SG ? C’est possible affirme le quotidien sportif, qui note que la reprise de l’entrainement est fixée au 22 juin, soit 8 jours avant la fin de son contrat. La FIFA autorise une prolongation exceptionnelle des contrats de deux mois en raison de la crise du Covid-19, mais encore faut-il un accord des joueurs et du club. L’ancien du Milan AC a bien évidemment envie de terminer la saison avec la Ligue des Champions. Mais voir que le club parisien ne lui propose rien et le pousse donc vers la sortie chagrine clairement Thiago Silva. S’il devait ne pas se présenter à la reprise le 22 juin, le PSG pourrait ainsi le libérer de ses derniers jours de contrat, et faire sans lui pour les prochaines échéances. Sportivement, ce serait tout de même une sérieuse solution de moins pour Thomas Tuchel, qui espère bien pouvoir compter sur tout le monde.