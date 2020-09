PSG : Le coup de sang de Draxler, il veut partir

Dans : PSG.

Julian Draxler est décidément bien difficile à suivre dernièrement.

Pas vraiment pour les défenses adverses, tant l’Allemand a perdu son coup de rein et son touché de balle depuis quelques mois, mais plutôt pour ses dirigeants. Victime de la concurrence, l’Allemand a été placé rapidement sur la liste des transferts par Leonardo. Il faut dire que l’ancien joueur de Schalke 04 arrive dans sa dernière année de contrat, touche un salaire confortable, et n’est plus considéré comme un titulaire, voire même un élément de la rotation. Malgré cela, impossible de vendre un joueur contre son gré, et Draxler a refusé toutes les approches, notamment en provenance d’Allemagne.

Utilisé en finale de la Ligue des Champions, et encore en ce début de saison avec les nombreuses absences, le champion du monde 2014 s’est même montré décisif avec un but de la tête victorieux face à Metz cette semaine. De quoi le relancer, à l’heure où Thomas Tuchel avait même déclaré que ce Draxler-là pouvait encore faire beaucoup de bien à son équipe ? C’est non, puisque selon la télévision allemande Sport 1, le milieu de terrain a finalement décidé de partir, et a annoncé à son directeur sportif Leonardo qu’il était prêt à envisager des offres. C’est une discussion avec le sélectionneur de la Mannschaft, Joachim Low, qui l’aurait incité à changer de cap dans sa carrière, sous peine de perdre sa place en sélection. Voilà qui pourrait réactiver les pistes menant au Hertha Berlin ou au Bayer Leverkusen, venus se renseigner à son sujet cet été.