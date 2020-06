PSG : Le coup de folie, CR7 à Paris si Neymar s'en va !

Dans : PSG.

Encore sous contrat avec la Juventus Turin pour une saison, Cristiano Ronaldo inquiète dans le Piémont.

A 35 ans, l’attaquant portugais aurait envie de voir encore autre chose avant qu’il ne soit trop tard. Et cela ne veut pas dire rejoindre un championnat dans le Golfe, en Chine et aux Etats-Unis, malgré des contacts en ce sens. Gagneur devant l’éternel, l’homme aux cinq Ballons d’Or a envie de continuer à remporter les compétitions les plus prestigieuses, et cela veut forcément dire la Ligue des Champions. Et selon Diario Gol, cela pourrait bien déboucher sur un incroyable coup de billard. En effet, Nasser Al-Khelaïfi a toujours admiré le comportement et le talent de Cristiano Ronaldo, qu’il cite souvent en référence au rayon des stars du football, au niveau sportif comme business. Cette admiration débordante pourrait-elle se traduire par une arrivée l’été prochain ? Oui selon le média espagnol, puisque des discussions ont eu lieu en ce sens.

La raison est simple, l’ancienne vedette du Real Madrid est vue comme une bien meilleure influence pour la carrière de Kylian Mbappé que Neymar. Le Français est souvent accusé de copier un peu trop le Brésilien, pour des choses positives et d’autres beaucoup moins notamment dans l’attitude. Le président du PSG songerait ainsi à ouvrir la porte au FC Barcelone pour son numéro 10, histoire de faire de la place à CR7. En plus de cela, le Paris SG ne serait pas perdant financièrement, au niveau du montant du transfert comme du salaire même si bien évidemment, Neymar est plus jeune que Cristiano Ronaldo. Le journal espagnol affirme en tout cas que cela discute en ce sens entre Al-Khelaïfi et le Portugais, et qu’il n’y aurait aucun problème personnel sur le plan financier pour que le deal se fasse. A Neymar donc de laisser place nette, surtout si le PSG venait une nouvelle fois échouer dans sa volonté de conquérir la Ligue des Champions au mois d’août.