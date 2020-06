PSG : Al-Khelaïfi a tranché, Neymar n'aime pas du tout !

Dans : PSG.

Leader du PSG plus par sa technique et son niveau que par son comportement, Neymar voit les choses changer d’un mauvais oeil au sein du vestiaire.

En effet, Leonardo a apporté un accent… espagnol à la formation parisienne lors de son retour, et les arrivées de Pablo Sarabia, Ander Herrera et Keylor Navas, ont permis de fédérer autour d’une forte identité hispanique autour de Di Maria, Cavani ou encore Bernat. Souvent considéré comme un club à la sauce brésilienne, le PSG n’est plus à ranger dans cette catégorie. Et la direction entend bien prolonger ce bouleversement. Après des joueurs comme Lucas Moura ou Daniel Alves, c’est Thiago Silva qui se voit indiquer la sortie. Nasser Al-Khelaïfi n’en veut plus, tant au niveau du leadership que du salaire qu’il lui verse, et le défenseur central va devoir continuer sa carrière ailleurs. Un coup dur pour l’ancien milanais de 35 ans, mais aussi pour Neymar, qui n’a plus beaucoup de compatriote dans le vestiaire.

En dehors de Marquinhos, l’ancien barcelonais se sentirait isolé, en conclut Sport. Le journal catalan, qui n’est jamais le dernier à mettre de l’huile sur le feu, annonce même qu’il s’agit d’une raison de plus pour Neymar pour aller voir ailleurs, et pousser vers un retour au FC Barcelone. Il est possible que le numéro 10 du PSG n’apprécie guère de voir le clan des Brésiliens être ainsi démantelé, mais ce n’est pas ce rictus qui va donner les moyens au Barça de se payer de quoi récupérer son ancien joueur. Surtout que son amitié avec Kylian Mbappé continue de prendre de l’importance à ses yeux. Néanmoins, Sport a visiblement la parade aussi à ce nouveau duo, le journal espagnol affirmant que Lionel Messi reste de loin son meilleur ami, et celui avec qui Neymar rêve de rejouer à nouveau au football. Malgré ce forcing, il faudra certainement attendre encore un bout de temps.