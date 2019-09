PSG : Le coeur à Paris, Matuidi revient sur son mercato agité

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Dès la nomination de l’entraîneur Maurizio Sarri en juin dernier, des rumeurs ont animé le mercato de Blaise Matuidi.

On le sait, le nouveau coach de la Juventus Turin apprécie davantage des profils techniques dans l’entrejeu. D’où les inquiétudes sur l’avenir du milieu notamment en concurrence avec Adrien Rabiot. Il n’y a pas si longtemps, certains prédisaient même son absence dans la liste des joueurs inscrits pour disputer la Ligue des Champions, à tort. « Vous parlez, moi je joue. Je ne lis pas, tout simplement », a répondu l’international français aux médias, avant de rappeler sa philosophie.

« Ça fait 10 ans qu’il y a de la concurrence en club et en sélection, je me dois de répondre présent sur le terrain, toujours. C’est ce que je fais, à moi de continuer ainsi. On ne te fait jamais de cadeau en football, à moi de montrer qu’on peut me faire confiance, a expliqué le Bianconero. Si je ne démontre pas, un autre joue à ma place, c’est comme ça. Si je suis encore là à vous parler, c’est parce que j’ai répondu présent sur le terrain et pas autrement. » Déterminé à conserver son statut à la Juve, Matuidi n’a donc jamais pensé au PSG cet été.

Le démenti de Matuidi

« C’est faux. J’ai toujours dit que je me sentais bien à la Juventus Turin, a assuré l’ancien Stéphanois. Je suis dans l’un des meilleurs clubs du monde. Paris a une très grande place dans mon cœur, j’ai réalisé un rêve d’enfant en jouant longtemps au PSG. Je suis honoré et heureux de jouer pour cette grande institution et cette grande équipe qu’est la Juve. » Toujours intouchable à Turin, le champion du monde peut également prétendre à une place de titulaire pendant le rassemblement de l’équipe de France.