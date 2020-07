PSG : Le clan Kalimuendo s'exprime, ça fait du bien

Dans : PSG.

Pleinement intégré au groupe professionnel et buteur face au Havre en match amical dimanche soir, Arnaud Kalimuendo entend s’imposer au PSG cette saison.

L’avant-centre formé à Paris a toutes les cartes en main afin de grappiller du temps de jeu à Paris, qui a perdu Edinson Cavani cet été et qui n’est pas certain d’avoir les moyens de le remplacer. L’heure est plus que jamais à l’optimisme dans le clan du joueur. Interrogé par Le Parisien, le père d’Arnaud Kalimuendo a notamment indiqué que l’objectif de son fils était clairement de s’imposer à Paris et nulle part ailleurs. Pour l’attaquant d’1m79 (78 kg), il est par ailleurs hors de question d’entendre parler d’un prêt ou d’un départ avoir d’avoir véritablement défendu les couleurs de Paris. Question de principe...

Kalimuendo veut s'imposer au PSG

« Arnaud vit bien cette préparation, car il sait que cette année il est amené à ne rester qu'avec l'équipe première. Il aime bien les grands joueurs, et Neymar en particulier, mais je lui ai conseillé de faire abstraction quand il est sur le terrain, pour améliorer son football au côté de grands joueurs » a fait savoir le père de Kalimuendo avant d’évoquer une prolongation au-delà de 2022. « Il y a des détails à régler, mais il n'y a pas de souci sur ce point, on va avancer avec le club. La logique serait que tous ces enfants formés à Paris restent. Ils ont vraiment envie de faire carrière dans leur club formateur. Je regrette énormément le départ de Tanguy et Adil, c'était vraiment le futur du club. Ils ont décidé, ils ont leurs raisons. Nous, notre logique, c'est qu'Arnaud a le potentiel pour rester longtemps à Paris, s'imposer dans son club formateur et y faire carrière. Entre le vouloir et le faire, il y a une différence, on va y aller pas à pas. Je ne suis pas trop adepte des prêts, j'espère que le club lui fera confiance pour progresser ». Leonardo est donc prévenu, il n’est pas nécessaire de chercher un attaquant pour doubler les postes de Mauro Icardi et de Kylian Mbappé cet été…