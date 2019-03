PSG : Le clan brésilien a fait le travail, Paris n’a plus qu’à signer le chèque

Dans : PSG, Mercato.

Depuis la fin du mercato hivernal, plusieurs joueurs regrettent leur transfert avorté au Paris Saint-Germain.

On peut notamment citer Idrissa Gueye et Luciano Acosta, qui ont tous les deux partagé leur déception dans les médias. De son côté, Allan (28 ans) se montre plus discret mais n’en pense pas moins. Car selon les informations d’UOL Esporte, le milieu défensif de Naples serait toujours intéressé par un départ chez le champion de France. Le Brésilien aurait été convaincu par les arguments de ses compatriotes Thiago Silva, Marquinhos, Daniel Alves et Neymar. Autant dire que le PSG peut envisager un accord avec sa cible.

En revanche, les discussions avec le Napoli seront plus complexes. Rappelons que le président Aurelio De Laurentiis a catégoriquement fermé la porte cet hiver pour éviter le départ d’un cadre en pleine saison. Le dirigeant sera peut-être plus ouvert d’ici le mercato estival, à condition de recevoir une proposition satisfaisante. Justement, le média auriverde parle d’une offre de 60 M€ en préparation du côté de Paris, où personne n’a oublié les performances d’Allan contre les hommes de Thomas Tuchel en phase de groupes de la Ligue des Champions.