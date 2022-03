PSG : Le choix fort et surprenant de Pochettino sur son avenir

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Toujours annoncé sur le départ en fin de saison malgré son contrat et les matchs couperets qui arrivent seulement, Mauricio Pochettino a déjà fait son choix.

Conforté par Leonardo dans sa position d’entraineur du Paris SG pour la fin de la saison et même la suivante, Mauricio Pochettino sait toutefois que la pression monte. Comme d’habitude, le club de la capitale sera très attendu en Ligue des Champions, avec une qualification à aller chercher sur le terrain du Real Madrid la semaine prochaine. Impossible d’envisager une poursuite d’aventure sur le court terme si jamais le PSG devait prendre la porte aussi tôt dans la saison avec un tel effectif. Et même en cas de succès dans cette épreuve, Pochettino ne peut pas ignorer que les propriétaires qataris du PSG discutent régulièrement et de manière très avancée avec Zinedine Zidane. L’Emir du Qatar l’a déjà prouvé par le passé, quand il veut changer d’entraineur, les contrats ne le dérangent pas, et tout le monde peut très rapidement sauter.

C’est cette instabilité qui dérange l’ancien défenseur du PSG, qui a mis beaucoup de temps avant de s’installer définitivement en région parisienne, voyant la fragilité de son poste lui sauter aux yeux. Ce n’est pas pour rien qu’il avait laissé courir, l’été dernier, les rumeurs sur sa signature à Tottenham ou au Real Madrid, avant de finalement voir son contrat être prolongé par le PSG. Mais Pochettino avait tôt fait de préciser que cela n’avait pas beaucoup de valeur à ses yeux, sachant que c’était une option que Nasser Al-Khelaïfi a décidé d’activer sans concertation. A l’heure où l’Argentin est annoncé comme la cible numéro 1 de Manchester United pour l’avenir, son nom est encore apparu en lien avec le Real Madrid. Florentino Pérez pourrait se lasser de la tactique prudente de Carlo Ancelotti, et profiter du jeu des chaises musicales pour récupérer Mauricio Pochettino.

Pochettino ne veut pas aller à United

Alors, le PSG, le Real ou Manchester United pour Pochettino ? Aucun des droits selon le journaliste Alan Brazil. Animateur de l’émission Breakfast sur la radio sportive Talk Sport, l’ancien joueur de Manchester United a effectué une confession déroutante sur l’avenir de l’entraineur du PSG. « Pochettino ne va pas aller à United. Leonardo a prévenu le club anglais que cela n’arriverait pas. Et moi, je vous le dis aussi, ce ne sera pas le cas. De source sure, Pochettino veut revenir en Premier League, mais à Tottenham. J’ai mes sources. Je ne garantis pas que cela va arriver, mais son désir est de revenir chez les Spurs », a livré Alan Brazil surprenant même son acolyte dans cette émission, l’ancien d’Arsenal Ray Parlour.

Une issue surprenante mais qui pourrait bien avoir du sens. En effet, les Spurs se sont souvent mordus les doigts d’avoir viré trop rapidement Pochettino en novembre 2019, quelques mois seulement après sa défaite en finale de la Ligue des Champions face à Liverpool. Depuis, les Spurs ont tout essayé de José Mourinho à Nuno Espirito Santo à désormais un Antonio Conte qui ne sait déjà plus quoi faire. Faire revenir Pochettino cet été pourrait donc permettre de remettre de l’ordre, lui qui a passé 5 saisons à Londres, avec une régularité et une réussite impressionnantes.