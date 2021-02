PSG : Le charme de la Juve opère sur la famille Icardi !

Dans : PSG.

Définitivement recruté par le PSG l’été dernier, Mauro Icardi n’est pas à l’abri de quitter Paris lors du prochain mercato.

Titulaire indiscutable aux yeux de Mauricio Pochettino à la pointe de l’attaque parisienne, l’avant-centre argentin ne sera toutefois pas retenu en cas de grosse proposition. De toute évidence, les yeux de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi sont rivés vers l’Italie dans ce dossier, Mauro Icardi ayant une excellente cote en Série A. Comme indiqué ces derniers jours, la Juventus Turin est très intéressée par le profil de l’avant-centre du PSG afin de l’associer à Cristiano Ronaldo, notamment dans le cas où Paulo Dybala ferait ses valises dans les semaines à venir. Et vraisemblablement, l’intérêt de la Vieille Dame à l’égard de Mauro Icardi est totalement réciproque…

En effet, Calcio Mercato croit savoir que l’ex-capitaine de l’Inter Milan est séduit par la possibilité de revenir en Italie, où sa femme Wanda Nara a de nombreuses attaches personnelles et professionnelles. Sportivement, le défi proposé par la Juventus Turin et son charismatique entraîneur Andrea Pirlo a également de quoi séduire Mauro Icardi, lequel n’ira bien sûr pas au clash pour fuir le Paris Saint-Germain, mais qui se verrait bien porter les couleurs des Bianconeri la saison prochaine. Reste maintenant à voir si la Juventus Turin sera en mesure de soumettre une offre attrayante aux dirigeants du Paris SG. A l’évidence, seul un départ de Paulo Dybala pourrait permettre à la Juve de récupérer suffisamment d’argent pour attirer Mauro Icardi. Régulièrement associé à des clubs de Premier League tels que Manchester United ou encore Tottenham mais également au Paris SG par le passé, l’Argentin est plus que jamais la clé du dossier Icardi. Du côté de Paris, on estime par ailleurs que la vente d’Icardi serait un mal pour un bien car elle permettrait sans doute de recruter définitivement Moise Kean, prêté par Everton…