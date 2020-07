PSG : Le Celtic n’a pas prévu de stopper Neymar

Dans : PSG.

Ce mardi à 19 heures, le PSG affronte le Celtic Glasgow au Parc des Princes dans le cadre de son troisième match de préparation.

L’objectif pour le Paris Saint-Germain est clairement de monter en régime en affrontant un adversaire habitué aux phases de groupes de Ligue des Champions et de Ligue Europa, après deux oppositions bien faiblardes face à Waasland-Beveren et au Havre. A cette occasion, le PSG va croiser la route d’un ancien pensionnaire de Ligue 1 en la personne de Christopher Jullien, l’ex-défenseur de Toulouse. Interrogé par le Scottish Sun, le Français n’a pas caché son impatience de refouler les pelouses de l'Hexagone et de croiser de nouveau de grands noms comme Kylian Mbappé ou Neymar. Au sujet de l’international brésilien, Christopher Jullien n’a d’ailleurs pas masqué ses inquiétudes, affirmant que l’ancienne star du FC Barcelone était tout simplement impossible à stopper.

« C’est toujours spécial quand vous jouez le PSG. Je dirais que c’est dans le top 5 des meilleures équipes du monde. Chaque fois que nous sommes venus ici avec Toulouse, c’était en prime time, ils ont tellement de grandes stars. Comment on les arrête ? Vous ne pouvez pas ! Surtout Neymar, il est tellement imprévisible. Il sort de partout. Il peut attaquer dans chaque zone du terrain, ce qui rend la tâche difficile pour les milieux de terrain et les défenseurs. Neymar est tellement dangereux quand il trouve de l’espace qu’il faut vite fermer. Et c’est difficile. Ce sera un grand match pour nous d’être sur le terrain avec eux. C’est un match de football, mais nous allons profiter du spectacle. Le plus important face au PSG, c’est de bien défendre » a fait savoir le solide Christopher Jullien, qui surveillera Neymar comme le lait sur le feu ce mardi soir au Parc des Princes…