PSG : Le cadeau de dernière minute du PSG à ses joueurs

Dans : PSG, Coupe de France, Coupe.

Le match de Coupe de France que le PSG doit jouer dimanche soir à Rennes ne semble pas réellement être un sujet de préoccupation. En effet, alors que le Paris Saint-Germain et Caen étaient les deux dernières équipes à reprendre l'entraînement le mardi 2 janvier, on a appris ce lundi que finalement les joueurs du PSG ont finalement bénéficié d'une journée supplémentaire de repos. Neymar, Mbappé, Cavani et les autres stars du Paris Saint-Germain retrouveront donc le chemin du Camp des Loges mercredi, et le club de la capitale sera l'ultime formation de L1 à reprendre après la trêve hivernale.